Sommatino, Forza Italia attacca il sindaco: “Sospenda i tributi, il dissesto è stata una sua scellerata scelta”

SOMMATINO – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Caro Sig. Sindaco, il dissesto è stata una vostra scelta ed oggi, più che mai, dovete assumervi le vostre responsabilità, mai si è dimostrata tanto scellerata quella scelta, come adesso.

L’amministrazione precedente, seppur con un carico gravoso di debiti, ha dimostrato di potere gestire la situazione economica Sommatinese, su altro possiamo discutere, ma questi sono i fatti.

Anche noi in campagna elettorale, noi della terza lista per come ci chiamate tutti, abbiamo esposto percorsi alternativi al dissesto, che si è rivelato appunto, devastante per l’economia locale. Alla luce del dramma che l’Intero paese e il mondo sta vivendo, oggi potrebbe rivelarsi la nostra “palla al piede”, non avendo possibilità di autonomia.

Forza Italia terminata l’emergenza sanitaria, che ci auguriamo duri ancora per poco, PROPONE di prendere delle misure a favore dei commercianti, agricoltori, professionisti, lavoratori autonomi, piccole e medie imprese, una sorta di “ piano Marshall” che aiuti concretamente i commercianti, gli artigiani, gli agricoltori e tutti i possessori di partita iva Sommatinesi, che al momento hanno le serrande abbassate e non usufruiscono di nessun servizio dal comune, come ad esempio: lo smaltimento dei rifiuti, occupazione di suolo pubblico, ect..

Pertanto, chiediamo la sospensione di tasse e tributi locali, cosi come già avviene in tanti altri Comuni.

Accetterete mai questa proposta? Sarete nelle condizioni di trovare la soluzione?

Forse, in altra situazione economica e finanziaria che non era il dichiarato il dissesto, forse si poteva trovare.

Ma Vi chiedo, se siete stati costretti, oltre al contributo extra della Regione, a chiedere al popolo un sacrificio, un contributo, per sanificare le vie cittadine, come possiamo essere in grado come ENTE LOCALE ad aiutare i cittadini?

Non solo, come mai, non avete voluto nessun aiuto concreto e fattivo da alcune realtà produttive Sommatinesi?

A nostro modo, forse, è l’unico caso in tutta Italia che un Ente Locale rifiuta l’aiuto dei propri cittadini.

A tal proposito vorremmo complimentarci con tutti i firmatari della richiesta. Complimenti, Vi fa onore.

Arrivati a questo punto ci chiediamo, a cosa serve ancora l’Amministrazione Carbone?

Comprendiamo la crisi, però il tirare a campare ci sembra veramente eccessivo.



Per concludere invitiamo ancora una volta l’Amministrazione a trovare una soluzione valida per sostenere l’economia locale ed a favore dei cittadini che si trovano in difficoltà, confidiamo nel senso di responsabilità dell’intero Consiglio Comunale a trovare anch’esso, una soluzione da proporre all’Amministrazione e ci appelliamo, in particolar modo, al Capogruppo di Maggioranza, al Vice Sindaco e all’ultimo Presidente del Consiglio seppur revocato, in quanto persone con cui potersi confrontare per trovare una soluzione al problema Partite Iva ed a tutte le persone che si trovano in difficoltà di sopravvivenza nel territorio di Sommatino.



Il gruppo Forza Italia Sommatino

Il Commissario Cittadino, Gianluca Infuso