Coronavirus, l’Assessore Razza: “In Sicilia oltre mille tra medici e infermieri hanno risposto al bando”

Oltre mille, seicento infermieri e quattrocento medici, hanno risposto ai bandi emessi dalle aziende sanitarie di Palermo e Messina per reperire nuovo personale sanitario. A dare la notizia è l’assessore regionale alla Salute della Sicilia Ruggero Razza, intervenendo all’Assemblea regionale siciliana. “La Regione ha approvato una delibera che ha dato mandato alle due aziende sanitarie di Palermo e Messina di avviare due grandi bandi per la selezione aggiuntiva di personale sanitario – dice Razza – già di 400 medici hanno risposto positivamente al bando presentato da Messina e sono già stati divisi sul territorio della Regione e oltre 600 infermieri hanno partecipato al bando pubblicato a Palermo. Questo ci dà la possibilità di reperire forza lavoro, ma questi soggetti potranno esser egualmente inseriti in un piano di inserimento di risorse umane in pianta stabile”.