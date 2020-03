Caltanissetta Protagonista, installazione definitiva rotatorie via Leone XIII: conoscere spesa e tempistica

CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. I sottoscritti Salvatore Petrantoni, Giovanna Mulè e Michele Giarratana , Consiglieri Comunali del Gruppo consiliare di Caltanissetta Protagonista visto che con Delibera di Giunta nel Dicembre 2018 si decideva l’installazione di n. 2 rotatorie sperimentali negli incroci tra via Catania e via fra Giarratana e tra via Leone XIII e via Luisa Moncada

considerando

che la provvisorietà delle stesse, costituite da barriere New Jersey in plastica, era finalizzata a verificare e monitorare i flussi veicolari in assenza degli impianti semaforici che sono stati all’uopo spenti durante il periodo di sperimentazione;

verificato

che dopo un periodo consono al monitoraggio, il Comandante della P.M. si esprimeva favorevolmente, indicando la possibile collocazione definitiva delle rotatorie in oggetto, evidenziandone con soddisfazione la loro utilità , sia in termini di smaltimento del traffico ma anche di diminuzione dell’emissione di gas di scarico nocivi per l’ambiente;

interrogano