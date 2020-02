Sicilia, sistema tariffario dei rifiuti urbani e le delibere Arera: seminario a Palermo e Catania, 10 e 11 febbraio

“Le delibere Arera sul sistema tariffario dei rifiuti urbani. Finalità, competenze e riflessi sui comuni”, questo il titolo del seminario, che organizzato da AnciSicilia in collaborazione con Ifel, si svolgerà il 10 febbraio a Palermo e l’11 febbraio a Tremestieri Etneo (Catania).

Nel corso degli incontri si parlerà delle novità introdotte dalle recenti Delibere dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in materia di costi efficienti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di nuovi obblighi di trasparenza (Delibere n. 443 e 444 del 31 ottobre 2019).

L’iniziativa vuole supportare i comuni nel percorso di transizione necessario per adempiere alle prescrizioni contenute nelle due delibere che dovranno essere recepite entro aprile di quest’anno.

“Nel 2020, rispetto agli anni passati, – spiegano Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’AnciSicilia – siamo in presenza di una significativa novità: il termine per l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla Tari e alla tariffa corrispettiva é stato infatti sganciato da quello per l’approvazione del bilancio di previsione. Il primo è stato fissato al 30 aprile, mentre il secondo al 31 marzo. In questo contesto si inserisce il nuovo sistema tariffario per la gestione dei rifiuti definito dall’Autorità per l’Energia che rischia però di determinare per i comuni una serie di criticità. Gli incontri organizzati dalla nostra Associazione rappresentano un’occasione di confronto senza dubbio di grande interesse anche per approfondire le previsioni contenute nelle due delibere dell’ARERA, con particolare riferimento alla costruzione del Piano economico finanziario (PEF), ai criteri di determinazione delle tariffe e ai nuovi obblighi in materia di trasparenza.

Dopo i saluti istituzionali di Leoluca Orlando e dell’assessore regionale dell’Energia, Alberto Pierobon, i lavori saranno introdotti dal segretario generale dell’Associazione dei comuni siciliani, Mario Emanuele Alvano.

Il 10 febbraio il seminario si svolgerà nell’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo (Via Maqueda, 172), mentre l’11 febbraio nella sale del Centro direzionale Nuovaluce di Tremestieri Etneo.

Ulteriori dettagli e i programmi sul sito www.anci.sicilia.it