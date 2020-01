SAN CATALDO – Venerdì 10 gennaio nel plesso Cristo Re del Primo Circolo “De Amicis” si svolgerà un i ncontro per presentare e condividere il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, che anche quest’anno si presenta assai ricco ed articolato con proposte innovative sia per quanto riguarda i percorsi didattici sia per quanto riguarda i percorsi laboratoriali.

Ancora una volta sarà la corale MIRAKORO diretta dall’ ins. Lousian Naro a dare il benvenuto a tutti i partecipanti che con i suoi canti dolci e melodiosi riesce ad incantare sempre grandi e piccini.

Subito dopo l’incontro si potranno visitare i laboratori attivi nella scuola primaria: laboratorio Clil che permette di usare una seconda lingua per apprendere; laboratorio di Francese dove in maniera ludica e gioiosa si impara il francese; laboratorio scientifico dove si impara sperimentando , poichè il miglior modo di imparare è il fare; laboratorio informatico”Tablet in classe” che permette ai bambini di utilizzare i tablet per apprendere e svolgere attività inerenti alle varie discipline in maniera divertente; laboratorio informatico “Aula 3.0 dove viene utilizzata la moderna robotica; laboratorio motorio per esprimersi attraverso il proprio corpo; laboratorio teatrale per dare sfogo alla libera espressività.

Ma la vera novità è rappresentata dal laboratorio della “realtà aumentata” che consente agli alunni, “nativi digitali”, il passaggio da un metodo “insegno-ascolto” a quello di “ studio attivo”. Le tecniche informatiche e digitali utilizzate nel laboratorio permettono di realizzare quello che viene definito un” apprendimento aumentato” ( augmented learning) sostenendo e arricchendo negli studenti le capacità creative e comunicative.

Durante questi laboratori gli alunni adoperano e creano immagini o libri di scienze, fiabe, storia.. con AR, QR Code e si servono dei visori per la VR (Realtà Virtuale.

Sarà possibile anche visionare alcuni filmati relative alle attività didattiche-educative svolte nella scuola dell’infanzia e visitare l’ortobus le cui attività laboratoriali riprenderanno nella prossima stagione primaverile per coltivare fiori e piante varie.

In questa occasione la scuola consentirà ai genitori dei bambini della scuola dell’infanzia che il prossimo anno scolastico (2020/2021) dovranno frequentare il primo anno della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, di poter conoscere l’offerta formativa, sia per quanto concerne l’attività educativa curricolare che quella extracurricolare.