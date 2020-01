Caltanissetta, piscina comunale: VII commissione chiede consiglio comunale 'aperto' - il Fatto Nisseno - Caltanissetta notizie, cronaca, attualità

CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. I componenti della VII Commissione Consiliare Gianluca Bruzzaniti (Presidente-UDC), Calogero Adornetto (Forza Italia), Oscar Aiello (Lega), Salvatore Mazza (Caltanissetta Riparte), Oriana Mannella (Orgoglio Nisseno), Giovanna Mulè (Caltanissetta Protagonista) preso atto che ad oggi l’amministrazione sia riuscita a risolvere la situazione relativa all’affidamento della piscina comunale, hanno presentato una richiesta di convocazione di un Consiglio Comunale aperto.E’ intento dei Consiglieri d’Opposizione fare chiarezza su una vicenda che sta mettendo in difficoltà i diversamente abili, il mondo dello sport e gli utenti che usufruivano dell’importante piscina comunale, chiusa ormai dall’estate 2019.Nonostante le rassicurazioni date dall’Amministrazione Comunale durante le sedute della VII Commissione nulla è stato fatto, la piscina è rimasta chiusa ed i Consiglieri d’Opposizione hanno chiesto al Presidente del Consiglio che la conferenza dei Capigruppo si riunisca al più presto per concordare la data di un Consiglio Comunale, da convocare “aperto” per dare la possibilità di far intervenire quanti interessati alla vicenda.