Flavio Albano è un ingegnere civile nato ad Agrigento, esperto di SEO e del mondo del web, per questo gli piace definirsi un Seo Engineer. La passione per queste materie lo ha portato a diventare un Consulente Seo. La sua prima esperienza lavorativa è stata l’essere un amministratore di rete presso un dipartimento di un Comune, in cui si è occupato della gestione di circa 50 client e 4 server sotto ogni aspetto erogando, inoltre, l’help desk per gli utenti.

Negli anni ha realizzato diversi siti web (specializzandosi su WordPress) e si è occupato anche dei report con Google Analytics, e con gli analoghi strumenti di Facebook, Twitter e Linkedin. Ha svolto anche varie attività legate al mondo dell’informatica.

Per il suo sito web gestisce un blog con approfondimenti, trucchi del mestiere e curiosità utili per tutti gli appassionati di SEO, mondo digital, social media e tutto ciò che ruota attorno al mondo del web.

Lo abbiamo incontrato perché ci parlasse del suo lavoro e approfondisse con noi il mondo del digitale e della SEO, Search Engine Optimization, ovvero l’ottimizzazione per i motori di ricerca.

Da dove nasce la tua passione per il mondo del web, e in particolare, per la Seo? E cosa ti affascina così tanto dell’universo Seo?

La mia passione per il web nasce all’università. Ricordo i primi abbonamenti mensili ed un web scarno fatto con un HTML versione 1: adesso le cose sono molto cambiate ed il web aiuta il commercio e lo scambio di idee. La seo è il fiore all’occhiello di una sana competizione sul web.

Quali sono le sfide più interessanti che ti trovi ad affrontare come Seo Specialist? Raccontaci un po’ del tuo lavoro.

Spesso, dall’esterno, si vede visti come una specie di sciamano, uno stregone che fa la “magia” ma in realtà si capisce ben presto, e sin dalla prima chiacchierata, che dietro c’è un lavoro un po’ particolare. Non a caso si parla spesso di strategia SEO, ad indicare che senza una bussola, un preciso indicatore, non si ottengono i risultati sperati.

A tuo parere quali saranno, invece, le sfide del futuro?

Sono tanti i campi ove l’evoluzione tecnologica apre sfide per il mio lavoro: Amazon in primis (l’ottimizzazione per Amazon e per grossi portali simili come Alibaba crescerà per via dell’aumento di competizione), l’ottimizzazione per gli App Store ed, ovviamente, anche le ricerche vocali hanno ampi margini di crescita. In tutti questi casi cercare di influenzare gli algoritmi porta ritorni economici diretti e ci saranno, quindi, dei professionisti che testeranno strategie.

Ti occupi anche di realizzazione siti web, gestione blog e social media marketing. Quale, tra queste attività, ti appassiona di più e perché?

Ognuno di questi aspetti del mio lavoro mi ha portato ad essere un SEO Engineer più formato. Non credo di potere dire che una mi appassiona più o meno di altre perché dedico ad esse diverse ore al giorno con piacere.

Qual è l’aspetto più bello e stimolante e quello più complesso dell’essere un Consulente SEO?

Sicuramente l’aspetto più piacevole è quando il software di tracking ti manda l’email annunciandoti di essere al primo posto per una determinata parola chiave. L’aspetto più complesso è, probabilmente, decidere la strategia da far seguire al cliente in quanto senza un “piano d’azione” si rischia di allungare i tempi.

Se dovessi spiegare ad un profano cosa c’è di tecnico e cosa di “umano” nella SEO? Insomma, la SEO è solo arida tecnica?

È indubbio che vi siano parecchi aspetti tecnici legati all’ottimizzazione SEO On-Site, tuttavia la SEO non è solo arida tecnica. La capacità di scrivere un buon testo in italiano è il prerequisito fondamentale, a questo si devono aggiungere tutte quelle accortezze necessarie al lavoro di copywriter in quanto, spesso, i testi sono di natura commerciale e devono invogliare all’acquisto. A questo punto si inseriscono, poi, alcune regole di natura stilistica che rendono il testo ben comprensibile anche ad un motore di ricerca. Scrivere un buon testo ottimizzato per la SEO non è un lavoro alla portata di tutti.

Com’è il panorama Digital in Sicilia e lo stato di consapevolezza dell’importanza della SEO per avere una presenza sul web davvero efficace e visibile?

Il panorama Digital qui in Sicilia è un tessuto abbastanza sparso: ci sono dei piccoli raggruppamenti di professionisti nelle città e molto meno nelle zone interne. La possibilità di svolgere buona parte di questi lavori da remoto, però, semplifica di molto le cose a chi si volesse impegnare in questo lavoro in quanto non è infrequente trovare lavori nei gruppi Facebook e poi svolgerli da casa. Per quanto riguarda la seconda parte della domanda ti dirò che le cose stanno iniziando ad attivarsi con realtà che capiscono la necessità di investire in visibilità sia sui motori di ricerca che sui social.

Cosa consiglieresti a chi vuole intraprendere la professione di SEO Specialist?

Studiare, studiare ed ancora studiare; la multidisciplinarietà è tale che c’è posto per le provenienze più disparate: dall’informatico allo psicologo al diplomato con capacità di copywriting. Quello che conta è, dopo una formazione iniziale, mantenersi aggiornati in un settore che continua a cambiare costantemente.