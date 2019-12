SUTERA – Tombola domenicale, l’altro ieri sera, con il gruppo Fratres “Claudia Ippolito” di Sutera, guidato dal presidente Franco Buttaci e presente il consiglio direttivo. Un momento di simpatica aggregazione sociale, in pieno clima natalizio, non solo per promuovere la donazione del sangue, ma anche per trascorrere un momento ludico – festaiolo. Un momento atteso ed anche partecipato. Il gioco della tombola e lo scambio degli auguri natalizi ha caratterizzato la serata. Evidentemente i più fortunati hanno portato a casa gli ambiti premi della tombola.