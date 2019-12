CANICATTI’ – Spaccio di cocaina in pieno centro a Canicattì, nell’Agrigentino. Due cittadini albanesi sono stati arrestati dai carabinieri, che durante un servizio di controllo li hanno notati all’esterno di un bar. Alla vista dei militari entrambi sono immediatamente entrati nel locale, confondendosi tra i clienti e fingendo di chattare sui loro cellulari. Il controllo, però, ha dato esito positivo: addosso avevano 30 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 10 grammi, pronte per essere vendute e quasi 2mila euro in contanti. Dopo l’arresto sono stati condotti al carcere Di Lorenzo di Agrigento.