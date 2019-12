Un postino di 55 anni è morto a due giorni dal grave incidente in cui era rimasto coinvolto a Piacenza. L’altra mattina, in sella al suo scooter per lavoro, era caduto violentemente, pare per evitare un furgone. Nella caduta aveva riportato un grave trauma cranico: trasportato in eliambulanza all’ospedale di Parma, è deceduto ieri.