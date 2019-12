“Vittoria inaspettata, ma grande felicità”. Emozionato, stringe tra le mani le due medaglie dei titoli nazionionale e quella da campione mondiale, il nisseno Matteo Lo Cascio, 15 anni, che nello scorso week-end è stata la rivelazione assoluta al PalaBadminton di Milano.

Il giovanissimo, talentuoso atleta in forza all’Accademia Dragon Gym, si è dovuto superare sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, per ottenere tre prestigiosi allori; si è laureato campione italiano in due diverse categorie: nella 63 kg cadetti e nella 63 kg junior. Dopo i cinque incontri della prima giornata la domenica si è cimentato nel campionato del mondo Iska nella categoria 63 kg cadetti: nel suo girone si è misurato con atleti della Georgia, dell’Ucraina e dell’Italia. Matteo ha conquistato il titolo iridato superando in finale un ucraino. Un successo che consentirà prossimamente a Matteo di approdare ad eventi di spessore nel panorama internazionale. Il prossimo impegno è il 21 dicembre a Rosolini, uno dei più grandi eventi organizzati in Sicilia dal promoter Bruno Botindari in collaborazione con la fight1.

Appena tornati da Milano, abbiamo intervistato Matteo Lo Cascio ed il maestro Calogero Palmeri, presso la palestra Planet Gym, dove abitualmente l’atleta svolge i suoi allenamenti.