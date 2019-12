L’influenza stagionale si avvicina alla fase epidemica. Nell’ultima settimana la circolazione virale ha iniziato a intensificarsi, con 174 mila nuovi casi in sette giorni, che portano il totale a 887 mila italiani messi ko da febbre e dolori articolari. Lo rende noto il bollettino settimanale InfluNet dell’Istituto Superiore di Sanita’. Nella 49ma settimana del 2019, scrive l’Iss, l’incidenza totale e’ pari a 2,88 casi per mille assistiti. Colpiti soprattutto i bambini sonno i cinque anni: nella fascia di eta’ 0-4 anni l’incidenza e’ pari a 6,64 casi per mille assistiti, nella fascia 5-14 anni a 2,87, nella fascia 15-64 anni a 3,07 e tra gli individui di eta’ pari o superiore a 65 anni a 1,46 casi per mille assistiti. L’andamento della curva epidemica e’ sovrapponibile a quella della scorsa stagione influenzale. In Piemonte, Lombardia, P.A. di Trento, Friuli V.G., Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Sicilia l’incidenza piu’ alta: in queste Regioni e’ gia’ stata superata la soglia epidemica.