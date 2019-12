Squadre seniores della DLF Nissa Rugby “cariche” e vogliose di ben figurare negli appuntamenti agonistici del fine settimana.

La formazione femminile delle Cerbere sarà impegnata sul manto erboso amico del “M. Tomaselli” di Caltanissetta, domenica 15 dicembre a partire dalle ore 11 nel raggruppamento di Coppa Italia. Le atlete allenate da Fabrizio Blandi si sono allenate con determinazione per tornare a “brillare”; alla competizione prenderanno parte Ragusa Union, Briganti, Cus Catania ed Iron Ladies.

Sempre nello stadio nisseno, nella medesima giornata ma, con inizio alle ore 9.30, le gare dell’under 16 femminile: in campo oltre le nissene, Ragusa Union, Briganti, Fenici Marsala ed Iron Ladies.

La formazione maschile della DLF Nissa Rugby si reca in trasferta per la settima giornata del campionato regionale di serie C: appuntamento alle ore 14.30 allo stadio “P. Di Natale” di Siracusa per affrontare il Vittoria Rugby. I nisseni vogliono tentare di conseguire il primo successo esterno della stagione e rilanciare la corsa al secondo posto della graduatoria.

Serie C, Classifica

Amatori Catania 1963 29

Rugby Palermo 25

San Gregorio* 11

I Briganti Librino CT 10

DLF Nissa Rugby* 6

Vittoria Rugby 2

*Una partita in meno

(Vittoria Rugby: 4 punti di penalizzazione)

Settima giornata – 15/12/2019

San Gregorio – I Briganti Librino CT

Vittoria Rugby – DLF Nissa Rugby

Rugby Palermo – Amatori Catania 1963