Cosa aiuta una donna moderna ad apparire al meglio, anche quando non c’è abbastanza tempo per prendersi cura di se stessa? Naturalmente, queste sono le maschere in tessuto. Inizialmente, sono stati inventati come un SOS per la pelle stanca e secca. Le prime maschere per viso in tessuto furono utilizzate per la regina Cleopatra nell’antico Egitto. Oltre alla freschezza e all’idratazione, danno un eccellente effetto lifting, nutrimento, pulizia e aiutano a far fronte all’infiammazione.

Cosa sono le maschere in tessuto?

Si tratta di salviette dense di idrogel o cellulosa con comode aperture per gli occhi, il naso e le labbra. Sono impregnati di un liquido speciale – un siero acquoso, un gel o una crema. La composizione comprende anche oli nutrienti, antiossidanti, vitamine, oligoelementi, estratti di piante e sostanze che trattengono l’umidità negli strati superiori del derma.

Tipi di maschere in tessuto

Per ottenere i risultati desiderati, la prima cosa a cui devi prestare attenzione sono i componenti costituenti. Ognuno di loro ha il suo “impatto”. Insieme agli specialisti del più grande negozio online di cosmetici MAKEUP, faremo un po’ di luce su tutte le maschere in tessuto.

Con estratto di melograno – presenta effetti antiossidanti e anti-età, normalizza la produzione di sebo, fornisce protezione antimicrobica dello strato superiore, aumenta l’elasticità, elimina le lentiggini e le aree pigmentate. Grazie all’elevato contenuto di acido ascorbico, fitoestrogeni, ferro e calcio, la maschera avvia i processi naturali di produzione di collagene e previene l’invecchiamento precoce.

Con carbone nero – è caratterizzata da pronunciate proprietà detergenti. Letteralmente “estrae” vari contaminanti dall’epidermide, dandogli un aspetto ben curato e fresco. Sono diventati una vera tendenza di bellezza nella lotta contro i punti neri e la lucentezza oleosa.

Con aloe-vera – una soluzione meravigliosa per pelli secche, normali e sensibili. Idrata e rimuove vari tipi di irritazioni e arrossamenti. L’estratto di aloe fornisce anche un effetto antisettico e astringente necessario dopo il peeling.

Con collagene – stimola la sintesi del proprio collagene, grazie al quale il microrilievo del viso viene levigato, il tono e l’elasticità aumentano e le piccole rughe diventano quasi invisibili. Il collagene dona al derma elasticità e delicatezza. Si consiglia di applicare queste maschere con movimenti di massaggio per un assorbimento più profondo della composizione.

Con argilla – per riprendere la normale produzione della secrezione delle ghiandole sebacee. L’argilla affronta la pulizia di vari detriti e cellule morte. Grazie a queste proprietà, sono giustamente considerate le migliori alternative al peeling. Dopo il lavaggio, le aree di desquamazione scompaiono e un aspetto ben curato e sano non tarderà ad arrivare.

Con acido ialuronico – un prolungato effetto idratante e pronunciato effetto lifting. L’acido ialuronico nutre e ripristina perfettamente la pelle. I prodotti ialuronici possono essere utilizzati in qualsiasi area del viso, incluso il periorbitale, la fronte, intorno agli occhi. I primi effetti dell’applicazione sono incoraggiati da un notevole miglioramento del tono del viso, dalla scomparsa di occhiaie e “zampe” di gallina.



Ulteriori suggerimenti

L’uso delle maschere in tessuto ha le sue particolarità. A differenza delle altre maschere, non possono essere tenuti sul viso per più di 15-20 minuti (l’ora esatta è sempre indicata sulla confezione).

Anche la fissazione è significante. É importante che la maschera sia non solo liscia, ma anche garantire che non vi siano bolle d’aria sotto di essa. Molti tipi di maschere in tessuto hanno pellicole protettive. Sono progettati in modo tale che il prodotto non aderisca alle pareti interne della confezione. Il film può essere appena percettibile, quindi è importante guardare attentamente e rimuovere lo strato di cellophane prima dell’applicazione.

Maschere in tessuto – facilità d’uso e risultati rapidi. Per ottenere l’effetto desiderato, è necessario considerare attentamente i componenti e confrontare le loro proprietà con il tipo di pelle e il problema che si desidera risolvere. Acquistare o fare una maschera da soli, tenendo conto delle caratteristiche individuali – il modo giusto per una pelle sana e bella!