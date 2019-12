CALTANISSETTA – Non pochi i danni arrecati dal forte vento che questa notte ha imperversato sulla città di Caltanissetta. Intenso il lavoro dei vigili del fuoco che hanno dovuto far fronte a numerose richieste di intervento: rimozione di alberi sradicati in contrada Sabucina, messa in sicurezza di lamiere pericolanti in via Luigi Monaco, “sistemazione” di un cartello pubblicitario staccato in via Sallemi ed intervento su un semaforo in via Guastaferro, inclinato dalle raffiche di vento.

Stamani al lavoro personale dell’ufficio tecnico per verificare numerosi tratti viari; in diversi punti del capoluogo, con maggior concentrazione nella zona del centro storico, si sono staccati calcinacci e verificate cadute di intonaco. Fortunatamente non si registrano feriti.

Mentre proseguono i controlli sono già state chiuse temporaneamente al traffico veicolare e pedonale alcune stradine contigue alla Strata a’ foglia.