CALTANISSETTA – Hanno rubato il presepe. Potrebbe apparire una battuta di dubbio gusto, invece è realmente accaduto a Caltanissetta, ultima per qualità nella vita nella classifica de Il Sole 24 ore). In una scalinata adiacente al Viale della Regione, una delle arterie stradali principali, tra le più frequentate del capoluogo, un gruppo di persone (commercianti della zona e residenti) a proprie spese avevano pulito il sito, abbellendolo con delle piantine ed un presepe. Tutto bello, forse troppo per questo martoriato angolo di Sicilia. In pochissimo tempo, prima sono spariti gli addobbi floreali e poi anche l’intera Sacra Famiglia.

Sgomento ed incredulità ha attanagliato chi si era prodigato per rendere più natalizio questo angolo di città. Un’offesa al senso civico della città che vuole rispondere e così, la pagina facebook Caltanissetta4.01, che si occupa di tematiche inerenti alla città, tramite gli amministratori, ha lanciato l’invito ad un pacifico sit-in, un incontro di cittadini per testimoniare l’avversione contro questo increscioso accadimento. L’appuntamento è fissato per le ore 11 di mercoledì 26 dicembre.