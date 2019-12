VILLALBA – È stata una serata all’insegna della qualità e dell’ elevato spessore artistico musicale. Il Concerto di Natale, tenutosi in biblioteca a Villalba martedì 10 dicembre 2019, guidato dal maestro nisseno Fabio Maida . Talento, passione e tanta tanta dedizione lo hanno contraddistinto ed a testimoniarlo è stato il silenzio presente in sala, una sala gremita di persone. ” i miei concittadini, ha commentato l’assessore Concetta Terito che hanno potuto assistere con mia grande soddisfazione ad un momento artistico musicale “magico”.

Così anche il maestro Maida ha commentato a fine concerto: “Ieri è stata una serata “magica”…non sempre i concerti riescono così. Dipende dal pubblico…Talvolta ti accorgi che il pubblico è distratto e non riesci a concentrarti come dovresti e fai solo accademia…, quando invece il pubblico ti segue scatta la scintilla…”. Grande la soddisfazione del maestro che ha apprezzato il pubblico presente. Va sottolineato che il concerto ha acquistato valore ed importanza grazie alla partecipazione di tre ragazzi villalbesi Salvatore Piazza, Giuseppe Nicosia e Lucio Colletti, piccoli grandi artisti che studiano e amano la chitarra. Guidati dal maestro Gaetano Salamone (ex allievo del maestro Maida) il quale attraverso i suoi insegnamenti va a potenziare quello che è il naturale talento di ognuno di loro, si sono esibiti con eleganza e professionalità.

I ringraziamenti sono andati alla studentesca Diletta Mistretta che si è resa disponibile alla presentazione del concerto e che sicuramente ha dato quel tocco di fascino in più che di certo non può mancare in serate come queste. Ad aprire il concerto un ospite d’eccezione, il cantautore Mattia Baudo di Vallelunga che si è esibito con il suo inedito ” una canzone per te” insieme al fratello alla chitarra …

I ringraziamenti e complimenti dell’assessore Territo, per la realizzazione e la buona riuscita dell’ evento, vanno a tutti i protagonisti della serata indistintamente, come anche ai ragazzi del servizio civile nazionale operanti a Villalba che l’hanno collaborato nella preparazione, dietro le quinte, facendo in modo che tutto fosse perfetto e curato nei minimi dettagli. A Giovanni Venturella per aver preparato la locandina e aver documentato attraverso le foto e video i momenti della serata.