Si è tenuto a Gela il Consiglio direttivo Regionale del sindacato Ugl Sicilia, presso la sede di zona.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati gli argomenti afferenti all’attività sindacale svolta principalmente nel territorio gelese e ciò dopo le varie questioni che hanno visto la città di Gela, vittima dell’oltraggio burocratico che l’ha privata dei finanziamenti che riguardavano specificamente, il “Patto per il Sud”.

A tal uopo l’Ugl ha lanciato l’iniziativa

“Road Map , idee a confronto, l’Ugl incontra il Governo”, voluta fortemente dal Segretario regionale Giuseppe Messina, il quale ha espresso la necessità di valutare, in sinergia con tutte la Segreterie regionali territoriali UGL, le varie situazioni politico-sindacali. Invero, è necessaria l’attivazione di una serie di iniziative sindacali, atte a promuovere il confronto con i vari Assessori regionali per presentare loro le varie istanze di concreto sviluppo economico e industriale, secondo i presupposti che l’UGL indicherà con le occorrenti sinergie che si potranno realizzare.

Lo scopo è quello di raggiungere gli obiettivi ed i risultati ponendo il territorio di Gela come laboratorio di intenti, da lanciare poi a tutto il resto delle realtà territoriali siciliane.

Pertanto verranno consegnate agli Assessori regionali le varie istanze per essere valutate con le adeguate sinergie che si andranno a costituire. A partire da domani, verrà quindi definito il primo incontro con l’Assessore all’Energia e seguiranno poi tutti gli altri incontri assessoriali che si completeranno entro la terza settimana di Dicembre.