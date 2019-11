CATANIA – In fuga contromano in autostrada per sfuggire ai controlli. E’ accaduto a Catania, lungo la tangenziale, dove si e’ sfiorata la tragedia. Il conducente di una Opel Corsa, non appena si e’ accorto degli agenti della polizia stradale, ha invertito la marcia ed ha imboccato contromano la Tangenziale di Catania, percorrendola sulla corsia di sorpasso, in direzione Siracusa, procedendo a zig zag per evitare lo scontro frontale con i veicoli che sopraggiungevano. L’equipaggio di una pattuglia della Polstrada, facendo uso dei sistemi acustici e luminosi di allarme per avvertire gli automobilisti in transito del pericolo, e’ riuscito a bloccare la vettura. Alla guida era un cittadino senegalese con permesso di soggiorno regolare, ma il veicolo era privo di copertura assicurativa e di revisione. Pertanto, l’uomo e’ stato contravvenzionato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. (ITALPRESS).