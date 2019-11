In Terza Categoria nessun pari nella prima di campionato. In particolare, l’Accademia Mazzarinese ha avuto ragione 1-0 della Sicilianamente Montedoro in un match molto combattuto. Vittoria esterna importante per la Buterese che ha superato 0-1 con un rigore di Puci il Lagoreal di Barrafranca. Vittoria esterna pesante 1-2, grazie ai gol di Morosanu e Musarra, dell’Atletico Villalba sul campo della Marco Pantani di Villarosa. Buona la prima anche per il Niscemi che ha superato 2-0 il Cus Eschilo. Infine, l’attesa sfida tra il Serradifalco (che tornava nel calcio ufficiale dopo un’assenza di un anno) e la Real Nissa (all’esordio assoluto nel calcio ufficiale) s’è chiusa sul risultato di 2-1 per i falchetti. Vantaggio nisseno di Cusimano e risposta di De Mare e Spina che, nel finale, l’hanno ribaltata consentendo al Serradifalco (nella foto nel vittorioso dopo partita) di conquistare il suo primo successo stagionale in campionato. Gela Calcio – Nuova Niscemi è stata rinviata.