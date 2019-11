In Terza categoria volano Atletico Villalba e Niscemi. L’Atletico Villalba , la cui squadra in mattinata è andata a messa dove è stata anche benedetta (nella foto), ha battuto 3-1 in casa il Serradifalco con reti di Morosanu (doppietta) e Musarra. Il Niscemi, invece, ha sconfitto 2-4 fuori casa la Sicilianamente Montedoro con reti di Blanco (tripletta) e Bruccoleri. Vince fuori casa anche il Gela contro la Buterese 1-2 con il gol partita nei minuti di recupero, mentre per il resto solo pareggi, entrambi per 1-1, tra Real Nissa e Accademia Mazzarinese, e tra Cus Eschilo Gela e Lagoreal Barrafranca. Rinviata al 28 novembre la gara tra Nuova Niscemi e Marco Pantani. In classifica Atletico Villalba e Niscemi sono le uniche squadre a punteggio pieno dopo due giornate con 6 punti. Segue l’Accademia Mazzarinese con 4 punti, Gela, Buterese e Serradifalco con 3, Lagoreal, Eschilo Gela e Real Nissa con 1 punto, infine Nuova Niscemi, Marco Pantani e Sicilianamente Montedoro sono ancora a quota 0.