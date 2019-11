“C’è il rammarico per quanto avvenuto. Sono cose che dispiacciono. La nostra comunità di 1.200 abitanti è sconcertata. La situazione è stata gestita male e non in modo riservato come si doveva”. Lo afferma all’Adnkronos il sindaco di Militello Rosmarino, nel messinese, in merito al caso della suora di origine africana andata in ospedale per dei forti dolori addominali, che si è poi scoperto essere incinta. Il primo cittadino che conosce bene la suora sottolineando come “meno di un anno fa ha preso i voti e si fa da sempre volere bene da tutti. Poi vai a capire cosa sia successo”, evidenzia e tiene a precisare come “il collegio Bambin Gesù sia un istituto molto serio. Nel tempo – conclude Riotta- e’ sempre stata la realtà più positiva del paese ed anche per la gente che viene da altri centri. Nel collegio si occupano anche di famiglie indigenti e bambini in grande difficoltà. Anche per questo siamo delusi per l’accaduto e per come sia stata gestita la notizia ma il buon nome dell’Istituto non va discusso”.