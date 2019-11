SERRADIFALCO. Leonardo Burgio ha deciso di ricandidarsi a sindaco di Serradifalco per le prossime elezioni comunali 2020 sempre con la Lista “Chi ci Crede Vince”. Lo ha reso noto lo stesso attuale primo cittadino dicendo che si ripresenterà alle prossime elezioni forte dell’appoggio o della candidatura della maggior parte (il 75%) dei già componenti della lista che nel 2015 lo fece eleggere a sindaco. Nel contempo il primo cittadino serradifalchese in carica ha anche confermato che sta portando avanti un dialogo proficuo con alcuni soggetti politici e che avrebbe chiuso l’accordo con altri gruppi politici e della società civile che, con l’approssimarsi delle elezioni, appoggeranno la sua lista. Leonardo Burgio ha ribadito che nel suo progetto politico non ci sono colori o paletti politici e che l’unico obiettivo è il bene comune, per cui resta aperto ai contributi di forze politiche e società civile che intendano portare avanti un confronto per il bene del paese. Infine, Burgio ha spiegato che la sua candidatura è stata il frutto dell’affetto e della vicinanza dei cittadini e della parte politica di rivederlo come loro rappresentante e che questa stima s’è tradotta nella volontà di ricandidarlo.