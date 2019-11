SERRADIFALCO. E’ possibile presentare sino alle ore 12 del prossimo 8 novembre le istanze per partecipare alla selezione per l’incarico di Direttore dei Lavori del cantiere regionale di lavoro per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria del campo di calcio comunale “Marco Tomaselli”. Il bando per la selezione per Direttore dei Lavori che è consultabile sul sito web del Comune di Serradifalco. L’importo del cantiere di lavoro finanziato dalla Regione è stato di complessivi 114.230,4 euro. Coloro che avranno i requisiti potranno partecipare alla selezione o consegnando a mano l’istanza all’ufficio del protocollo, o a mezzo PEC (all’indirizzo comune.serradifalco@pec.it) oppure a mezzo raccomandata A/R, un plico chiuso all’indirizzo Comune di Serradifalco, Via Cavalieri di Vittorio Veneto s.n. – cap 93010 Serradifalco. Sulla busta o sulla Pec dovrà essere riportata la dicitura “Manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione per la figura di direttore dei lavori nel cantiere scuola di cui al D.D.G. N. 9483 DEL 09-08-2018”.