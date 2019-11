SERRADIFALCO. Giuseppe Petix (nella foto), lo studioso serradifalchese di Leonardo Da Vinci, il prossimo 15 novembre, alle 18,30 ora americana, terrà in esclusiva una conferenza presso il Campus della Fordham University Lincoln Center di New York sul celebre “Ritratto di Musico” di Leonardo Da Vinci. Lo studioso, infatti, come da lui stesso confermato, è stato il primo in assoluto al mondo a decifrare con un senso quello che Leonardo ha voluto celare come messaggio nel cartiglio che regge in mano il musico. Dunque, in quell’occasione, Giuseppe Petix avrà modo di illustrare alla platea della celebre università americana i suoi studi che lo hanno portato a decifrare il messaggio contenuto nel cartiglio presente nel “Ritratto di Musico”. Sarà presente con lui anche il prof. Joseph Perricone che da alcuni anni lo segue e che ha avuto modo di fargli presentare diversi suoi studi sempre alla Fordham University. La conferenza si svolgerà in lingua italiana. Giuseppe Petix è balzato agli onori della ribalta dopo aver scritto il saggio su Leonardo da Vinci, “Dentro lo sguardo – il Codice”. Un’opera che gli ha dato una grande popolarità a livello nazionale ed internazionale. Lo studioso serradifalchese è stato anche insignito di diversi riconoscimenti e il suo stesso saggio “Dentro lo sguardo il Codice” è stata inventariato e catalogato dalla “Biblioteca Leonardiana – Centro di ricerca e documentazione per gli studi leonardiani” a Vinci, ed è stato anche registrato nella biblioteca leonardiana denominata “Raccolta Vinciana” edita dall’Ente raccolta Vinciana di Milano.