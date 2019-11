In Seconda Categoria vince e convince la Sommatinese (nella foto) che, battendo 2-5 fuori casa il Riesi, s’è portata al secondo posto in classifica. A Riesi sono andati a segno Parrinello, Fonti e Lauricella con altrettante doppiette. Per i riesini invece sono andati a segno Cascino e Di Dio. Bene anche la Don Bosco Mussomeli, anch’essa seconda, grazie alla vittoria ottenuta in casa 2-0 contro l’Atletico Montallegro. Bella affermazione anche per l’Acquaviva nel derby con il Vallelunga. La squadra di Giuseppe Paduano s’è imposta 3-0 con gol di Orlando, Pellitteri e Mingoia. Bel pareggio esterno anche per l’Atletico Caterinese che ha pareggiato 3-3 con il Muxar (gol di Nahi, Amico e Gambino). Sconfitte, invece, per il Marianopoli 2-1 con l’Atletico Licata, la Nuova Petiliana 3-1 con l’Eraclea Minoa. Non è andato al di la dello 0-0 in casa il Gela contro l’Alessandria della Rocca. In classifica Eraclea Minoa in testa con 15 punti, seguono Don Bosco Mussomeli e Sommatinese a 13, Atletico Licata a 12, Atletico Montallegro, Gela e Acquaviva a 10, 9 punti per l’Alessandria della Rocca, 6 per Nuova Petilianane e Riesi, 5 per l’Atletico Caterinese e il Vallelunga, 4 per il Muxar e 1 per il Marianopoli.