SAN CATALDO. Si svolgerà domani, venerdì 8 settembre alle 19,15 il secondo concerto, in quattro giorni, dell’associazione culturale musicale Santa Cecilia diretta dal maestro Angelo Pio Leonardi in Chiesa Madre. In questo senso, dopo il successo del primo concerto, il noto maestro di musica sancataldese si appresta a concedere un bis in Chiesa Madre che si annuncia di grande richiamo non solo per la qualità musicale che esprime, ma anche per il valore e lo spessore musicale espresso. Anche nel corso del concerto di domani, saranno eseguiti tre brani inediti: Inno alla carità (dal testo di San Paolo); De Profundis (dal salmo); Messa di Gloria, dedicata allo zio Angelo Gulino, marinaio caduto in guerra, nel secondo conflitto mondiale, e a tutti i commilitoni. L’evento è stato organizzato dall’associazione culturale musicale Santa Cecilia di San Cataldo con il patrocinio della Bcc Toniolo.