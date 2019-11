SAN CATALDO. Quest’anno, per la prima volta, durante il periodo natalizio, il quartiere di Pizzo Carano Sant’Anna di San Cataldo vivrà una novità speciale. Grazie, alla sinergia di alcune aziende sancataldesi saranno collocati dei banner raffiguranti i vari passaggi del presepe. Come ha spiegato Vincenzo Siracusa (nella foto), presidente del comitato di quartiere, l’idea è stata della Mondadori Point di San Cataldo. L’iniziativa coinvolgerà la strada principale del quartiere che collega via Aldo Moro, con Via G. Dalla Chiesa facendo in modo che si crei un vero e proprio presepe a cielo aperto. Il tutto nel contesto di un natale al quartiere Pizzo Carano Sant’Anna che si articolerà in 15 eventi natalizi per tutte le famiglie della città. Il cartellone del programma natalizio sarà presentato a fine mese.