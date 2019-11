SAN CATALDO. Quattro anni fa, il 1° novembre 2015, il Santo Padre Francesco salutava dalla finestra più famosa del mondo, la Città di San Cataldo durante la preghiera mariana dell’Angelus nella solennità di Tutti i Santi. Quella volta l’occasione fu la trasferta romana della Corale inter parrocchiale della Comunità Ecclesiale di San Cataldo, presente per l’occasione in Piazza San Pietro. Ad accompagnare gli ottanta cantori con le loro famiglie, l’Arciprete della Città don Biagio Biancheri insieme al Sindaco Giampiero Modaffari. La Corale cittadina fu protagonista di due eventi liturgici importanti: l’animazione della Celebrazione Eucaristica nella Basilica di San Pietro in Vaticano, dove parteciparono anche i podisti della “Corsa dei Santi” (manifestazione sportiva promossa dalla Fondazione don Bosco nel mondo per celebrare la festa di Ognissanti) e nel pomeriggio la solenne Celebrazione Eucaristica nell’Arcibasilica papale di San Giovanni in Laterano che è la Cattedrale di Roma. Nell’occasione, la Chiesa Madre ha inteso ricordare questo evento pregando per il Santo Padre Francesco e il suo universale ministero.