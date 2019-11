SAN CATALDO. In vista del convegno sul tema “Legalità come orgoglio e riscatto territoriale” previsto per il 7 novembre a San Cataldo dalle ore 17,30 presso la sede dell’Associazione Culturale e di Promozione Sociale “Attivarcinsieme” in via Babbaurra n. 23, nel quale è prevista la presenza dell’On.le Claudio Fava, Presidente della Commissione Regionale Antimafia, nonché di altre Autorità, s’è ritenuto opportuno apportare delle modifiche al piano viabile generale nella zona interessata al convegno. In particolare, per la giornata del 7 novembre è previsto che dalle ore 14,00 alle ore 21,00 si debbano rispettare alcune prescrizioni viarie. In particolare, è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in Via Babaurra ( tratto da civico 27 a civico 19).