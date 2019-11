SAN CATALDO. Nell’ambito del progetto “Leggere X crescere” si svolgerà nella Biblioteca comunale “Bernardino Giuliana” un incontro di lettura in biblioteca rivolto a bimbi da 0 a 6 anni. L’incontro si inserisce nell’ambito della settimana nazionale “Nati per Leggere” che si svolge dal 16 al 24 novembre. L’incontro è in programma il prossimo 19 novembre dalle ore 15,30 alle 18. In quell’occasione, tutti i bimbi e i loro genitori potranno trascorrere un pomeriggio di sano divertimento fra favole e frutta.