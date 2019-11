SAN CATALDO. E’ in programma domenica 10 novembre la prima edizione del Trofeo Caliruni, manifestazione turistica con prove di abilità per auto storiche e moderne. L’evento, che è stato organizzato dalla San Cataldo Corse e dalla Scuderia Nissena di Auto Storiche, si svolgerà in via mons. Cammarata a San Cataldo con inizio alle ore 8 con le verifiche. Alle 9,30 saluto e briefing, mentre alle 10 è prevista la partenza con percorso articolato su tre batterie ripetute due volte. Alle 13 arrivo, alle 13,30 pranzo e infine la premiazione.