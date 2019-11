SAN CATALDO. La Polizia municipale ha emanato l’ordinanza con le prescrizioni al traffico e alla viabilità in occasione della settima edizione della StraMimiani. La gara podistica sancataldese è valevole quale penultima prova del Gran Prix delle Tre Provincie (En, Cl e A). Ad organizzarla è stata l’Associazione di Quartiere “Mimiani“ con il patrocinio del Comune. La manifestazione partirà in pieno centro urbano. Da qui l’esigenza di apportare modifiche alla circolazione viaria per la giornata di domenica 24 novembre. In particolare, è previsto dalle ore 08,00 alle ore 13,00 il Divieto di Sosta ambo i lati, con rimozione, e il Divieto di Transito Veicolare in: Corso Sicilia (tratto da inc. Piazzale degli Eroi a inc. Via Verga), Piazzale degli Eroi e Via Mimiani (tratto da inc. Piazzale degli Eroi a inc. Via Salvatore Carnevale). Il traffico veicolare che ricade nella piazza e strade interessate allo svolgimento della manifestazione podistica, verrà dirottato nelle altre strade adiacenti.