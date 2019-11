SAN CATALDO. Prenderà il via giovedì 14 novembre, con l’avio del triduo, la tradizionale Festa di Sant’Alberto Magno. Ad organizzarla è la parrocchia Sant’Alberto Magno di cui è parroco don Angelo Spilla (nella foto). Il triduo inizia il 14 con la celebrazione della Santa messa alle 18 mentre alle 19,30 c’è la rassegna di cori denominata “Pregando Cantando”. Il giorno dopo, venerdì 15 novembre alle 18 c’è la messa mentre a seguire c’è l’adorazione eucaristica dal titolo “Siamo venuti per adorarti”. Sabato 16 novembre santa messa con la benedizione di due pannelli pittorici del prof. Atanasio Giuseppe Elia. Domenica 17 novembre prenderà il via la festa. Alle 8 sarà celebrata la prima messa della giornata da parte di don Deodatus Kamola, vicario parrocchiale; alle 11 seconda messa giornaliera da parte di padre Aurelio Perez, superiore generale della congregazione dell’Amore Misericordioso di Collevalenza. Alle 17,30 messa solenne di mons Giuseppe La Placa, vicario generale della diocesi di Caltanissetta. Alle 18,30 prenderà il via la tradizionale processione per le vie del centro abitato che sarà animata dall’associazione sinfonica “Fiati della Gas”.