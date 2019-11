SAN CATALDO. Ordinanza per la regolamentazione del traffico in una zona del centro abitato. E’ quella che ha disposto la Polizia municipale. In via Baldi (tratto da civico 117 a civico 125), a causa della rottura della condotta fognaria, si è verificato il cedimento del manto stradale. Un cedimento che, come è stato rilevato dalla Pm, è di nocumento per la circolazione veicolare e pedonale. Da qui l’esigenza di procedere prima possibile alla sistemazione del tratto in questione. Pertanto, è stata disposta con decorrenza immediata e per tutta la durata dei lavori, l’istituzione del Divieto di Transito Veicolare e pedonale in Via Baldi (tratto da incrocio Via Rosario a incrocio Via Dante.