SAN CATALDO. Il Comune ha concesso all’associazione “San Giorgio” l’autorizzazione all’utilizzazione del Cine Teatro Marconi per la realizzazione di un evento culturale dal titolo “Il gran ballo del Gattopardo” in costume d’epoca. L’evento riguarda il Corso A “Università della terza età”. A presentare istanza è stata la presidente Silvia Naro Presidente. L’ingresso all’evento è gratuito. L’evento è in programma il prossimo 14 dicembre e costituirà certamente un’attrattiva non indifferente sul piano culturale, per cui il Comune ha inteso concedere l’autorizzazione all’uso del Cine Teatro proprio per consentire lo svolgimento del Gran ballo del Gattopardo in una cornice affascinante come quella del Cine Teatro Marconi.