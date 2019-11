SAN CATALDO. Il distretto socio sanitario 11 ASP n° 2, comprendente i Comuni di San Cataldo (Comune capofila), Bompensiere, Milena, Marianopoli, Serradifalco e Montedoro, ha emanato un avviso pubblico distrettuale per l’anno 2020 per la presentazione delle istanze per l’accesso al beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da Disabilità Gravissima. Le istanze possono essere presentate da oggi 1 novembre al prossimo 31 dicembre di quest’anno. L’avviso è stato pubblicato su disposizione dell’Assessorato Regionale della Famiglia – delle Politiche Sociali e del Lavoro, che ha disposto l’apertura dei termini di presentazione delle istanze per l’accesso al beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima dal 1° novembre al 31 dicembre. Le istanze possono essere presentate presso il proprio Comune di Residenza, facente parte del Distretto Socio Sanitario n° 11 o presso il P.U.A. Sanitario di competenza territoriale (ASP n° 2 di San Cataldo). Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi presso gli Uffici dei Servizi Sociali del proprio Comune di residenza.