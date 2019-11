SAN CATALDO. Il presidente del comitato di quartiere Pizzo Carano Sant’Anna Vincenzo Siracusa (nella foto) ha annunciato che il consiglio del comitato di quartiere ha approvato all’unanimità la programmazione degli eventi natalizi che animeranno il popoloso quartiere sancataldese. Il cartellone che sarà reso noto a fine novembre, e vedrà realizzare più di 15 eventi, dal 8 dicembre al 6 gennaio. Inoltre per il secondo anno consecutivo sarà proposto il concorso “Il più bel Balcone di Natale”, che vuole coinvolgere l’intero quartiere. Una giuria preposta avrà il compito nel periodo natalizio di visitare i vari balconi, così da scegliere i primi 3 posti che saranno premiati proprio il giorno dell’epifania. Prevista anche una super Tombolata con numerosi premi per i bambini del quartiere con un evento speciale. Inoltre il presidente, che ha ringraziato il consiglio direttivo per la disponibilità e per la grande condivisione delle iniziative, saranno assicurate le luminarie con la tradizionale Rappresentazione vivente della natività la sera del 24 organizzata dall’Associazione culturale Quarta Parete di San Cataldo, guidata dal presidente Vincenzo Giambra Vincenzo. Prevista la presenza degli zampognari, la sagra della Cuccia e la tradizionale novena, oltre a due concerti natalizi, di apertura e chiusura del periodo natalizio.