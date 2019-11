SAN CATALDO. Approvate le liste di carico dei solleciti /accertamenti Tari per il 2015 e il 2016 e la lista di carico per ingiunzioni di pagamento dell’ICI/IMU e della TARSU. Il Comune, dunque, bussa a cassa e lo fa attivando la procedura per il recupero di questi tributi relativi alla tassa sui rifiuti e sull’Imu che non sarebbe stata pagata dagli utenti. Il Comune ha approvato le liste di carico riferite a solleciti e accertamenti per omesso o parziale versamento della TARI relative agli esercizi finanziari 2015 e 2016, composte rispettivamente da 2939 elementi per un importo complessivo di € 1.107.421,64 per l’esercizio finanziario 2015 e da 3899 per un importo complessivo di € 1.292.084,64 per l’esercizio finanziario 2016. E’ stata inoltre approvata la lista di carico per ingiunzioni di pagamento dell’ICI/IMU e della TARSU, relativi ad atti di accertamento divenuti definitivi, relativi alla sola imposta, per un totale di € 492.217,66, per l’ICI/IMU ed € 39.319,83 per la TARSU. In questo modo il Comune conta di recuperare risorse economiche che potranno risultare fondamentali per rimettere a posto i conti dell’ente dopo la proclamazione del dissesto finanziario.