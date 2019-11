SAN CATALDO. La commissione straordinaria che attualmente gestisce il Comune ha approvato le liste di carico dei solleciti/accertamenti Tari, le liste di carico per ingiunzioni di pagamento Ici/Imu e Tarsu. Dunque, entra nella sua fase operativa la procedura per la verifica e il recupero dei tributi comunali non pagati o evasi. Si tratta di cifre non indifferenti considerato che si parla di milioni di euro. E’ stato il responsabile del 2° Settore “Gestione Finanziaria e Tributi” Dott. Elio Angelo Cirrito a sottoporre all’approvazione della Commissione Straordinaria le liste di carico dei solleciti/accertamenti TARI 2015 e 2016, le liste di carico per ingiunzioni di pagamento dell’ICI/IMU e della TARSU. In particolare tali liste riguardano la TARI 2015 con 2939 utenti per un importo di 1.107.421,64 euro, la TARI 2016 con 3899 utenti e 1.292.084,64 euro, l’ICI/IMU 2011-2015 con 385 utenti per 492.217,66 euro, la TARSU 2011-2015 con 259 utenze e 39.319,83 euro. La commissione ha anche dato al Dott. Cirrito l’incarico di porre in essere tutte le attività gestionali necessarie per il materiale introito dei crediti riportati nelle liste di carico dei solleciti/accertamenti e ingiunzioni di pagamento, ivi incluso eventuali azioni esecutive.