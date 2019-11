In Promozione ancora una sconfitta, la quarta di fila, per la Nissa. Si acuisce dunque la crisi della squadra di Gianfilippo Di Matteo che ha perso 3-0 con l’Empedoclina sul campo neutro di Raffadali. Partita a tratti equilibrata, con la Nissa che ha anche giocato un buon calcio, ma Empedoclina più efficace negli ultimi venti metri. Donato nel primo tempo e Curaba ad inizio ripresa hanno scavato un fosso incolmabile con una Nissa che non è stata in grado, se non nel finale, di abbozzare una reazione adeguata. Al 93′ il terzo gol dei padroni di casa con Abate nel contesto di una gara nella quale l’Empedoclina ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo contro una Nissa che, nel prossimo mercato di dicembre, dovrà rafforzarsi. Nel frattempo la squadra è quintultima in classifica con 9 punti.