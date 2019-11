ENNA – Il controllo e la verifica degli automezzi che effettuano servizi di trasporto scolastico rientrano tra le priorità della Polizia di Stato e, in tal senso, la Polizia Stradale di Enna ha da tempo intensificato tali peculiari servizi, nell’ottica preventiva di sensibilizzazione e di sicurezza delle Aziende preposte nei confronti dei ragazzi.

L’attenzione è posta alle principali norme sul trasporto collettivo, con particolare riferimento ai requisiti e alla condotta del conducente e alla idoneità del veicolo utilizzato.

In tale contesto, la Polizia Stradale di Enna – dopo le recenti attività che hanno fatto emergere irregolarità su alcuni autobus messi a disposizione da una ditta per gite d’istruzione – ha proceduto a controllare i mezzi che effettuano trasporto scolastico in altri Comuni della Provincia.

Gli Agenti hanno proceduto al controllo di tre pulmini, riscontrando la non conformità della sicurezza su uno dei mezzi, un mini autobus a 21 posti, sul quale era stato installato abusivamente uno schienale, in aggiunta agli altri posti previsti dal fabbricante e riportati nella carta di circolazione; sugli altri due veicoli, a 9 posti, emergevano mancanze di tipo amministrativo relative ai mezzi (sprovvisti di segnale mobile di pericolo, estintore, cassetta medica di primo soccorso e martelletti frangi vetro per le uscite di sicurezza) e agli autisti (non completamente abilitati per la guida di tali automezzi).

Per tale motivo, venivano contestate varie violazioni previste dal Codice della Strada, con la conseguente sottoposizione a fermo amministrativo di tutti i veicoli.

La richiesta di intervento della Polizia Stradale può essere fatta anche da parte delle istituzioni scolastiche, che potranno segnalare i loro viaggi o programmare controlli lungo l’itinerario, che saranno effettuati a campione, per un controllo del mezzo di trasporto e per la verifica dell’idoneità del veicolo e del conducente.