MUSSOMELI – Domani, 4 novembre, giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate in onore dei Caduti per la Patria. Celebrazione pomeridiana in Piazza Umberto, a cui sono invitati a partecipare le Autorità locali, civili e militari, nonché le Scuole, le Associazioni e tutta la cittadinanza. Pertanto, il raduno è previsto in Piazza della Repubblica, davanti il Palazzo Comunale, per domani 4 novembre alle ore15,30, mentre l’avvio del corteo è fissato per le 15,45 e la deposizione della corona d’alloro è prevista per le ore sedici. A seguire, i saluti del sindaco Giuseppe Catania e, poi, l’intervento con le riflessioni a cura degli eredi dei combattenti di guerra. La Cerimonia commemorativa si concluderà, nella chiesa di San Francesco, con la celebrazione della Santa Messa, presieduta dal rettore Padre Valdecir Zanata.