Nonostante il maltempo sono proseguite per tutta la notte le ricerche dei dispersi nel naufragio di un barcone di migranti capovoltosi davanti alle coste di Lampedusa. La Guardia Costiera di Palermo coordina le operazioni per trovare i 15-20 migranti che mancano all’appello, stando al racconto di alcuni dei 149 superstiti portati in salvo sabato, tra i quali 13 donne e tre bambini. Partecipano alle ricerche due motovedette e un aereo della Guardia Costiera, una nave e un elicottero della Marina Militare, una motovedetta e un pattugliatore della Guardia di Finanza. Il naufragio era avvenuto poco prima del tramonto a un miglio dalla spiaggia dell’Isola dei Conigli.

Sono stati recuperati due cadaveri in acqua dopo il naufragio di ieri pomeriggio all’Isola dei Conigli, a Lampedusa. Il primo, individuato a Cala Galera dalla Guardia di Finanza, e’ quello di una donna. Il secondo e’ stato trovato a pochi metri dal primo e ancora non e’ stato possibile accertare il sesso. I cadaveri saranno portati a braccia sul ripido e scosceso sentiero di circa 4 km che collega Cala Galera con la strada. Le condizioni del mare non consentono alle imbarcazioni della Guardia Costiera di avvicinarsi a riva. La polizia scientifica della Questura di Agrigento e’ gia’ operativa per eseguire gli accertamenti sui cadaveri, come e’ accaduto per il naufragio del 7 ottobre. Le operazioni sono coordinate dal procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella.