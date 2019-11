Licata sotto l’acqua per diverse ore oggi. Un violento nubifragio ha messo in ginocchio la citta’. Lancia l’allarme il sindaco Pino Galanti: “Si ripete quanto accaduto lo stesso giorno di tre anni fa, il 19 novembre – seppur con conseguenze apparentemente meno gravi – nonostante la Protezione civile regionale avesse diramato allerta soltanto gialla e tutte le pompe idrovore siano entrate in azione automaticamente, come accade ogni volta che l’acqua piovana supera un certo livello”. Subito al lavoro un’unita’ di crisi per mettere in atto un piano di sicurezza “che riduca i rischi nella circolazione e nell’evacuazione degli edifici, ma questo a Licata non puo’ bastare. Non e’ ammissibile che vi sia un’Italia sott’acqua a cui si sta rivolgendo l’attenzione delle istituzioni – si vedano Venezia e Matera – e che Licata venga lasciata sola. Dopo il 2016, l’allora governo regionale promise un piano per Licata da 30 milioni di euro per le infrastrutture cittadine, ma evidentemente non e’ bastato. Oggi, abbiamo un nuovo governo regionale a cui questa citta’ ha dato un grande contributo elettorale e ci aspettiamo che le promesse degli anni passati diventino realta'”. All’esecutivo Musumeci si chiede di rendere operativi i progetti: di protezione della Costa, da contrada Poggio di Guardia a Gaffe, attraverso barriere frangiflutti, di realizzazione di misure infrastrutturali eccezionali, tra cui adeguate pompe di sollevamento, per il quartiere Playa Fondachello. (AGI)