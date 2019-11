PALERMO – Daniel Giordano, 21 anni, e’ morto all’ospedale Villa Sofia, dopo un incidente avvenuto lunedi’ all’interno della Favorita a Palermo. I medici hanno chiuso la procedura per l’accertamento di morte cerebrale. Secondo una prima ricostruzione il giovane era in sella al suo scooter, un Honda Sh bianco, e, per cause ancora da accertare, e’ finito fuoristrada all’altezza del cancello del Giusino. A ricostruire la dinamica saranno gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi sul posto. Non e’ escluso pero’ che altri mezzi siano stati coinvolti. Dopo il violento impatto il ragazzo, apprendista pizzaiolo residente a Partanna e appassionato di boxe thailandese, e’ stato portato d’urgenza con un’ambulanza al pronto soccorso.