CALTANISSETTA – "Invitiamo tutti ad astenersi dal lavoro senza incorrere in nessuna sanzione. Pur lasciando piena libertà a chi ha firmato la clausola di disponibilità al lavoro festivo e domenicale, ci rivolgiamo soprattutto ai dipendenti del settore terziario e distribuzione, nella gran parte dei casi costretti a non fermarsi praticamente mai.

Questa è una vertenza – sottolinea Nuccio Corallo, segretario generale Filcams Cgil Caltanissetta – che la Filcams Cgil sostiene da anni a livello nazionale soprattutto in occasione di importanti ricorrenze, come anche le festività natalizie che sono alle porte.

Le aperture selvagge dei negozi nelle giornate festive hanno generato un profondo stravolgimento delle radici culturali, religiose e civili, esasperando un settore che vede, a discapito di ogni valore civile e morale, come unica conseguenza la perdita del diritto dei lavoratori a santificare la festa in nome di un profitto effimero, ricordando che non viene svolto un servizio essenziale come quello delle forze dell’ordine, ospedali”.