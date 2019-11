In Eccellenza, nel girone A, vittoria importante e voluta da parte della Sancataldese di Seby Catania che ha avuto ragione in casa nel finale dell’Oratorio San Ciro e Giorgio 2-1. Dopo il vantaggio dei verdeamaranto con Camano su punizione, gli ospiti hanno pareggiato con Ribaudo prima di subire la rete del definitivo 2-1 ad opera di Silvano. Dunque, un ritorno al successo importante e voluto per una Sancataldese determinata che, anche nel primo tempo aveva attaccato parecchio e che, nella ripresa, a parte il gol subito, ha sempre mantenuto un atteggiamento spiccatamente offensivo. La Sancataldese è risalita a quota 12 in classifica. Ha invece perso 0-2 lo Sporting Vallone contro l’Akragas (nella foto). A Campofranco agrigentini in vantaggio con Gambino, mentre Caronia ha segnato la rete del raddoppio akragantino. Lo Sporting Vallone è scivolato al sesto posto in classifica con 16 punti.