In Eccellenza la nona giornata di campionato ha fatto registrare due pari esterni comunque preziosi per le due nissene. In particolare, nell’anticipo di ieri lo Sporting Vallone ha impattato 0-0 sul neutro di Castellana contro il Geraci. Gara combattuta ed intensa che ha visto la squadra del Vallone andare vicina al gol in un paio di occasioni contro un buon Geraci. Un pari che ha permesso allo Sporting di salire a quota 16 in classifica al sesto posto. Pari anche per la Sancataldese di Seby Catania che, in svantaggio nel primo tempo, l’ha riacciuffata per i capelli con Fabio Calabrese (nella foto) nel finale di gara dopo che Feuillassier aveva colto la traversa e Silvano aveva fallito una favorevolissima occasione. Gara generosa dei verdeamaranto che hanno dimostrato carattere reagendo all’attuale momento no con una prestazione di sostanza. La Sancataldese resta ferma a quota 9 in classifica al quintultimo posto.