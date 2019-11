Dopo le recenti sconfitte in campionato, torna al successo la Nissa Fc (nella foto nel dopo gara). Lo fa imponendosi 1-2 nell’andata degli ottavi di finale di Coppa Italia di Promozione nella gara che s’è disputata oggi a Cammarata contro il Kamarat. Partita giocata a gran ritmo con le due squadre che si sono affrontate senza remora alcuna. La Nissa è passata poco dopo la mezzora del primo tempo grazie ad un gol di Starrantino. Ad inizio ripresa il pari del Kamarat che, tuttavia, al 60′ è rimasto in dieci per l’espulsione di un suo giocatore per fallo da ultimo uomo. La Nissa ha sfiorato il gol con Sow due volte prima di conquistare il vantaggio grazie a Tomaselli su calcio di punizione. Il Kamarat ha tentato, nonostante l’inferiorità numerica di pareggiare, ma la retroguardia della Nissa ha fatto buona guardia portando a casa un successo che potrebbe ipotecare il passaggio ai quarti di finale della Nissa nella Coppa Italia di Promozione.